video jannik sinner e linda noskova ballano insieme da vincitori di wimbledon

Jannik Sinner e Linda Noskova hanno ballato insieme come vincitori di Wimbledon, ripetendo l’evento anche nel 2026. L’anno scorso era stata la polacca Iga Swiatek a partecipare al tradizionale ballo di coppia dei campioni del singolare, mentre quest’anno la partner è stata la ceca Noskova. Sinner ha partecipato a questa tradizione per il secondo anno consecutivo, confermando la sua presenza anche nel 2025.

L’anno scorso fu la polacca Iga Swiatek, quest’anno è la ceca Linda Noskova: cambia la partner per Jannik Sinner, ma il cavaliere è lui anche nel 2026, così come accaduto nel 2025, per il tradizionale ballo di coppia dei vincitori dei tabelloni di singolare di Wimbledon. Nell’ultimo atto del tabellone di singolare maschile Jannik Sinner, già vincitore di Wimbledon nel 2025, ha sconfitto il tedesco Alexander Zverev, battuto con il punteggio di 6-7 (9) 7-6 (2) 6-3 6-4 dopo una battaglia di tre ore e 48 minuti. Nella finale del torneo di singolare femminile si è disputato un derby ceco: Linda Noskova, al primo successo sull’erba londinese, ha piegato la connazionale Karolina Muchova con lo score di 6-2 5-7 6-3 dopo una sfida lunga due ore e mezza. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Linda Noskova and Jannik Sinner Dance at the Champions' Dinner

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