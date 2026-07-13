Jannik Sinner deve ballare con Linda Noskova alla cena di Wimbledon | in un anno non è cambiato niente

Da fanpage.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la cena di Wimbledon, Jannik Sinner ha partecipato al tradizionale ballo con Linda Noskova, come accaduto negli anni precedenti. La scena si è ripetuta anche quest’anno, confermando la consuetudine di far ballare i vincitori dei singolari insieme a cena. Nessuna variazione si è vista rispetto alle edizioni passate. Sinner e Noskova sono saliti sul palco, ballando in modo formale davanti agli ospiti presenti.

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Anche quest'anno Jannik Sinner non si è potuto sottrarre all'obbligo dettato dalla tradizione di Wimbledon che impone che i due campioni dei singolari ballino assieme a cena. Non è andata molto diversamente che con Iga Swiatek. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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