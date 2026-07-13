L’Università di Pisa e il Comune di Vicopisano hanno firmato un accordo per collaborare sulla tutela e valorizzazione del patrimonio storico e architettonico locale. L’obiettivo è approfondire lo studio e la conoscenza di questi beni attraverso iniziative congiunte. La collaborazione prevede attività di ricerca, analisi e promozione del patrimonio, con l'intento di valorizzare le caratteristiche storiche e architettoniche del territorio.

Vicopisano (PI), 13 luglio 2026 – Unire le competenze dell’ Università di Pisa alla ricchezza del patrimonio storico e architettonico di Vicopisano per conoscerlo ancora meglio, studiarlo, tutelarlo e valorizzarlo. È questo l’obiettivo della convenzione quadro siglata tra il Comune di Vicopisano e il Dipartimento di ingegneria dell’energia, dei sistemi, del territorio e delle costruzioni dell’Università di Pisa, che apre una nuova e importante collaborazione della durata di tre anni. Nella mattina dello scorso 9 luglio il sindaco Matteo Ferrucci e la vicesindaca Fabiola Franchi hanno incontrato il professor Marco Giorgio Bevilacqua, ordinario di Disegno dell’Università di Pisa e responsabile scientifico della convenzione per l’Ateneo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Vicopisano e Università di Pisa stipulano accordo per la valorizzazione del patrimonio storico e architettonico

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