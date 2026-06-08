Il 8 giugno 2026, a Firenze, è stato presentato un progetto dedicato all'uso della luce per mettere in risalto il patrimonio storico. L'iniziativa si concentra su come l'illuminazione possa evidenziare dettagli architettonici e opere d'arte, senza alterarne l'aspetto originale. Durante l'evento, sono stati mostrati esempi pratici di come la luce possa migliorare la visibilità e l’attrattiva di siti storici, senza creare spazi nuovi, ma rivelando quelli già esistenti.

Firenze, 8 giugno 2026 - L'importanza della luce per la valorizzazione del patrimonio storico. Alla Palazzina Reale si è svolto 'Oltre la soglia', il convegno organizzato dalla Commissione Restauro e recupero del patrimonio esistente (Repaes) dell'Ordine degli Architetti di Firenze (Oaf), in collaborazione con la Fondazione Architetti Firenze (Faf). La presidente dell'Ordine degli Architetti Silvia Ricceri ha spiegato che la “luce è fondamentale quando parliamo della valorizzazione del patrimonio storico”: Ricceri ha ringraziato i componenti della Commissione Restauro – tra cui Alessandro Nocentini e Vincenzo Vaccaro – per il lavoro svolto. Nocentini ha osservato che il tema della luce “è complesso ma dal grande fascino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Luce e valorizzazione del patrimonio storico: “Non crea spazio ma rivela”

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