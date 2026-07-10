La valorizzazione del patrimonio storico parte da qui

Da ilgiorno.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Consorzio Brianteo Villa Greppi ha assunto la gestione di una villa padronale neoclassica e di una casa di nobili a Monticello Brianza. La struttura, precedentemente privata, viene ora utilizzata come sede per attività volte alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale locale. L’obiettivo è promuovere iniziative pubbliche e culturali per mantenere vivo il patrimonio architettonico. La villa, di proprietà pubblica, si trova nel territorio del comune e rappresenta un esempio di architettura storica della zona.

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MONTICELLO BRIANZA (Lecco) Da villa padronale neoclassica e casa di nobili, a sede di un consorzio pubblico per valorizzarne il patrimonio storico e culturale, il Consorzio Brianteo Villa Greppi appunto. Ma Villa Greppi ospita anche due scuole: un istituto di istruzione superiore tra i principali della provincia di Lecco con diversi indirizzi, dalle telecomunicazioni al chimico, dal linguistico alle scienze umane e all’economico-sociale; e un centro di formazione professionale di agraria. È diventata un bene pubblico negli anni ‘70 con un investimento di 250 milioni di lire grazie all’intuizione dei sindaci dell’epoca di Casatenovo, Giovanni Maldini e di Besana in Brianza, Giuseppe Crippa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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