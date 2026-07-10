Il Consorzio Brianteo Villa Greppi ha assunto la gestione di una villa padronale neoclassica e di una casa di nobili a Monticello Brianza. La struttura, precedentemente privata, viene ora utilizzata come sede per attività volte alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale locale. L’obiettivo è promuovere iniziative pubbliche e culturali per mantenere vivo il patrimonio architettonico. La villa, di proprietà pubblica, si trova nel territorio del comune e rappresenta un esempio di architettura storica della zona.

MONTICELLO BRIANZA (Lecco) Da villa padronale neoclassica e casa di nobili, a sede di un consorzio pubblico per valorizzarne il patrimonio storico e culturale, il Consorzio Brianteo Villa Greppi appunto. Ma Villa Greppi ospita anche due scuole: un istituto di istruzione superiore tra i principali della provincia di Lecco con diversi indirizzi, dalle telecomunicazioni al chimico, dal linguistico alle scienze umane e all’economico-sociale; e un centro di formazione professionale di agraria. È diventata un bene pubblico negli anni ‘70 con un investimento di 250 milioni di lire grazie all’intuizione dei sindaci dell’epoca di Casatenovo, Giovanni Maldini e di Besana in Brianza, Giuseppe Crippa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La valorizzazione del patrimonio storico parte da qui

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Anteprima mazzi 14-04-26 La gestione e valorizzazione del Patrimonio Pubblico ACCRUAL

Notizie e thread social correlati

Luce e valorizzazione del patrimonio storico: “Non crea spazio ma rivela”Il 8 giugno 2026, a Firenze, è stato presentato un progetto dedicato all'uso della luce per mettere in risalto il patrimonio storico.

Leggi anche: Il patrimonio del termalismo per la valorizzazione del territorio

Temi più discussi: Dovremmo intenderci meglio su che cosa significa valorizzazione del patrimonio culturale; PNRR Architettura Rurale: riscoprire la memoria e l’identità attraverso il recupero e la valorizzazione del paesaggio M1C3 -Inv.2.2; Agenzia del Demanio. Accordo a Merano per la valorizzazione del patrimonio pubblico; Le risorse umane: il fondamento per la valorizzazione del patrimonio documentario.

#Parchi. La Regione destina un milione di euro a nove progetti per la tutela e la valorizzazione del sito Patrimonio dell’Umanità ‘Carsismo e Grotte nelle evaporiti dell’Appennino Settentrionale’. La #notizia regioneer.it/Carsismo-Lug26 - X x.com

Avviate le attività per la valorizzazione del patrimonio dello Stretto: la procedura UNESCO e il progetto di Parco Nazionale | DETTAGLISi è tenuta martedì 30 giugno, online, l’assemblea di avvio delle attività dei due gruppi di lavoro dedicati rispettivamente alla Procedura di Riconoscimento UNESCO e al Progetto di Parco Nazionale. I ... strettoweb.com

A Milano nasce la certificazione per la valorizzazione del patrimonio italianoIl patrimonio storicoculturale è la rappresentazione concreta della storia di un Paese, di cui noi oggi beneficiamo e custodiamo per le generazioni future. A sostegno e promozione dell’eredità ... artribune.com

La proprietà di Bangalore ti offre un rendimento locativo del 2%. I depositi a termine ti danno il 7%. Qualcuno mi spieghi la logica. reddit