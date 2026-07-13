Vicario al Napoli il Tottenham apre ad una formula conveniente | cosa può succedere

Da spazionapoli.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Tottenham ha proposto Guglielmo Vicario al Napoli come possibile rinforzo per la porta. Secondo fonti di stampa, il club inglese avrebbe offerto una soluzione considerata favorevole, e il Napoli starebbe valutando l’ipotesi di un trasferimento. La trattativa tra le due parti riguarda una formula che potrebbe risultare vantaggiosa per entrambe. Vicario, che è da tempo nel mirino del club partenopeo, rappresenta una delle opzioni di mercato per il ruolo di portiere.

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Guglielmo Vicario è da tempo nella lista del Napoli come alternativa concreta di mercato. Secondo Tuttosport, il portiere inglese sarebbe stato proposto agli azzurri e il Tottenham aprirebbe a una formula vantaggiosa.. Vicario: il Tottenham lo cede in prestito. La situazione di Vicario al Tottenham è diventata insostenibile dopo l’arrivo di Roberto De Zerbi. L’estremo difensore, che era il primo della gerarchia, è retrocesso a terzo portiere e vuole tornare in Italia. Gli Spurs non pongono ostacoli significativi: hanno già sondato la disponibilità a una soluzione temporanea che consenta al giocatore di recuperare spazio e visibilità. Il Napoli ha ricevuto la proposta e sta valutando se inserirsi nella corsa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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