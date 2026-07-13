Il Tottenham ha proposto Guglielmo Vicario al Napoli come possibile rinforzo per la porta. Secondo fonti di stampa, il club inglese avrebbe offerto una soluzione considerata favorevole, e il Napoli starebbe valutando l’ipotesi di un trasferimento. La trattativa tra le due parti riguarda una formula che potrebbe risultare vantaggiosa per entrambe. Vicario, che è da tempo nel mirino del club partenopeo, rappresenta una delle opzioni di mercato per il ruolo di portiere.

Guglielmo Vicario è da tempo nella lista del Napoli come alternativa concreta di mercato. Secondo Tuttosport, il portiere inglese sarebbe stato proposto agli azzurri e il Tottenham aprirebbe a una formula vantaggiosa.. Vicario: il Tottenham lo cede in prestito. La situazione di Vicario al Tottenham è diventata insostenibile dopo l’arrivo di Roberto De Zerbi. L’estremo difensore, che era il primo della gerarchia, è retrocesso a terzo portiere e vuole tornare in Italia. Gli Spurs non pongono ostacoli significativi: hanno già sondato la disponibilità a una soluzione temporanea che consenta al giocatore di recuperare spazio e visibilità. Il Napoli ha ricevuto la proposta e sta valutando se inserirsi nella corsa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Spazionapoli.it - Vicario al Napoli, il Tottenham apre ad una formula conveniente: cosa può succedere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mercato JuveIl Tottenham Dice SI! Trattativa Calda

Notizie e thread social correlati

Vicario Juve, il Tottenham in aiuto dei bianconeri: gli Spurs intenzionati ad aprire a questa formulaIl Tottenham è disposto a considerare una collaborazione con la Juventus per il portiere Vicario, che rimane uno dei principali obiettivi dei...

TS – Portiere Juve, c’è distanza per Dibu Martinez: ecco cosa serve. Il Tottenham apre per VicarioLa trattativa tra il club e il portiere argentino Dibu Martínez è attualmente ferma, con un possibile prolungamento fino al termine del Mondiale.

Temi più discussi: Dibu Martinez, Juve in pressing totale. Suzuki alla finestra e Vicario strizza l'occhio pure al Napoli; Napoli, svelata la prima maglia. La Juve punta Vicario; Napoli, intreccio tra i pali: Milinkovic-Savic in Turchia, poi assalto a Vicario; Vicario proposto al Napoli! Il Tottenham apre ad una formula 'conveniente' - CalcioNapoli24 | CN24.

Dalla Turchia: #Vicario preferisce la #Juventus al #Napoli L'esperto di mercato Konur su X: la Juventus potrebbe ingaggiarlo in prestito con diritto di riscatto, una formula già approvata dal Tottenham. ilnapolista.it/2026/07/dalla-… x.com

Cessione Vicario, il Tottenham apre ad una nuova formula: Napoli all'assaltoIl mercato dei numeri uno si appresta a vivere una vera e propria reazione a catena sull'asse Italia-Inghilterra, e a fare da ago della bilancia, secondo 'Tuttosport', sarà Emiliano Dibu Martinez. I ... msn.com

Napoli-Allegri, it's official: goodbye to Milan and welcome to Napoli - Napoli Journal reddit

Vicario snobba il Napoli e sceglie la Juve, l'Inter valuta Read del FeyenoordIl laterale del club olandese avrebbe una valutazione abbordabile per i nerazzurri, vicina ai 20 milioni di euro ... it.blastingnews.com