Il Tottenham è disposto a considerare una collaborazione con la Juventus per il portiere Vicario, che rimane uno dei principali obiettivi dei bianconeri dopo il rifiuto di Martinez. La società londinese sembra aperta a questa possibilità, anche se non sono stati ancora definiti dettagli concreti o accordi formali. La trattativa potrebbe favorire entrambe le parti, ma al momento non ci sono conferme ufficiali.

di Francesco Spagnolo Il nome di Vicario continua ad essere in cima ai desideri della Juve dopo il Dibu Martinez. E il Tottenham può andare in aiuto dei bianconeri. Il calciomercato estivo si accende attorno a uno dei profili italiani più interessanti all’estero. Guglielmo Vicario è diventato il nome caldo per la Juventus, che valuta attentamente le grandi manovre per rinnovare il proprio reparto arretrato. Il portiere attualmente in forza al Tottenham ma dato in uscita dal club londinese, ha attirato i radar della dirigenza della Vecchia Signora grazie a una clamorosa evoluzione nelle ultime ore. Secondo quanto riferito da SportMediaset, i bianconeri stanno cercando un profilo di spessore internazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vicario Juve, il Tottenham in aiuto dei bianconeri: gli Spurs intenzionati ad aprire a questa formula

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