La stazione di Orvieto sull'A1 Milano-Napoli sarà chiusa in entrata verso Roma dalle 22:00 di giovedì 16 alle 6:00 di venerdì 17 luglio. La chiusura è dovuta a lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza. Durante questo periodo, chi proviene da nord non potrà entrare in autostrada presso questa stazione. Non sono previste altre modifiche alla viabilità lungo il tratto interessato.

Sulla A1 Milano-Napoli, per permettere l’esecuzione di lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, la stazione di Orvieto, in entrata verso Roma, sarà chiusa dalle 22:00 di giovedì 16 alle 6:00 di venerdì 17 luglio. Questo intervento è stato programmato per garantire una maggiore sicurezza agli utenti della strada. Alternative per i conducenti. In alternativa, i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 10 tonnellate potranno accedere alla stazione di Attigliano. Per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 10 tonnellate, sarà necessario utilizzare la stazione di Orte. Questa disposizione è stata adottata in considerazione del divieto di transito per tale categoria di veicoli sulla SP20, nel territorio del Comune di Bomarzo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilita’: su A1 chiusa per una notte entrata della stazione di Orvieto

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