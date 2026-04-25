A1 Milano-Napoli | chiusa per una notte l' uscita della stazione di Valdichiana

Da lanazione.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra il 25 e il 26 aprile, l'uscita della stazione di Valdichiana sulla A1 Milano-Napoli sarà chiusa al traffico. La chiusura è prevista per motivi di interventi tecnici e durerà per tutta la notte, senza indicazioni di riapertura anticipata. Sono state predisposte segnalazioni e deviazioni per i veicoli in transito sulla tratta interessata.

Arezzo, 25 aprile 2026 –  . Per lavori di competenza Anas.  Per lavori di manutenzione cavalcavia di competenza Anas, dalle 22:00 di martedì 28 alle 6:00 di mercoledì 29 aprile, sulla A1 Milano-Napoli, sarà chiusa la stazione di Valdichiana, in uscita per chi proviene da Firenze. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Monte San Savino. Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sull'app "Autostrade per l'Italia", scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.🔗 Leggi su Lanazione.it

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