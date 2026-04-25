A1 Milano-Napoli | chiusa per una notte l' uscita della stazione di Valdichiana

Nella notte tra il 25 e il 26 aprile, l'uscita della stazione di Valdichiana sulla A1 Milano-Napoli sarà chiusa al traffico. La chiusura è prevista per motivi di interventi tecnici e durerà per tutta la notte, senza indicazioni di riapertura anticipata. Sono state predisposte segnalazioni e deviazioni per i veicoli in transito sulla tratta interessata.

Arezzo, 25 aprile 2026 – . Per lavori di competenza Anas. Per lavori di manutenzione cavalcavia di competenza Anas, dalle 22:00 di martedì 28 alle 6:00 di mercoledì 29 aprile, sulla A1 Milano-Napoli, sarà chiusa la stazione di Valdichiana, in uscita per chi proviene da Firenze. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Monte San Savino. Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sull'app "Autostrade per l'Italia", scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A1 Milano-Napoli: chiusa per una notte l'uscita della stazione di Valdichiana Notizie correlate Leggi anche: Autostrada A1: stazione di Valdichiana chiusa una notte Leggi anche: Viabilita’: A1 Milano-Napoli, chiusa per una notte l’entrata della stazione di Orte Panoramica sull’argomento Temi più discussi: A1 Milano-Napoli: chiusa per una notte l’entrata del casello di Caserta Nord; A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO STANOTTE PER QUATTRO ORE IL TRATTO INCISA REGGELLO-FIRENZE SUD VERSO FIRENZE/BOLOGNA; A1 Milano-Napoli, chiusure notturne tra Anagni, Ferentino, Frosinone e San Vittore: lavori su segnaletica e barriere; A1 Milano-Napoli: chiusa per una notte la stazione di Santa Maria Capua Vetere. Chiusa per una notte l’uscita Valdichiana dell’A1La chiusura della stazione autostradale dell'A1 Chiusi Chianciano Terme nella notte tra mercoledì 12 e giovedì 13 febbraio ... sienafree.it A1: chiusa tra Bivio A58 e Basso Lodigiano per incidente tra 5 camionIncidente A1 oggi: situazione traffico in tempo reale, tratto chiuso e code tra Bivio A58 e Basso Lodigiano. Scopri i percorsi alternativi. sicurauto.it SGARBI: “A NAPOLI SI DEVE VIVERE” Una frase che divide, ma soprattutto racconta due visioni diverse. Vittorio Sgarbi sintetizza così il contrasto tra Milano e Napoli. “Certo, a Milano si può lavorare, a Napoli si può vivere. A Milano si deve lavorare, a Napoli s - facebook.com facebook AGGIORNAMENTO Ore 16:58 24/04/2026 A1 MILANO-NAPOLI Bologna CODA di 2 km per incidente tra Fiorenzuola e Fidenza dal km 80 Entrata consigliata verso Bologna: Fidenza Uscita consigliata provenendo da Milano: Fiorenzuola x.com