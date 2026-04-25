Viabilita’ | su diramazione Roma sud chiusa per una notte entrata stazione Monteporzio Catone

Nella notte, sulla D19 Diramazione Roma sud, la stazione di Monteporzio Catone sarà chiusa al traffico in entrata verso Roma e il Grande raccordo anulare. La chiusura è necessaria per permettere lavori di manutenzione alle barriere di sicurezza. La riapertura è prevista nella mattinata successiva. Durante il periodo di chiusura, gli automobilisti dovranno utilizzare percorsi alternativi per raggiungere la zona.

Chiusura della stazione di Monteporzio Catone per lavori di manutenzione. Ecco le alternative per gli automobilisti. Sulla D19 Diramazione Roma sud, si informa che, per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, la stazione di Monteporzio Catone sarà chiusa al traffico in entrata verso RomaGra (Grande raccordo anulare). Questa chiusura avrà luogo dalle 22 di martedì 28 aprile fino alle 5 di mercoledì 29 aprile. In alternativa, si consiglia agli automobilisti di utilizzare la stazione di San Cesareo per l’accesso. Lo comunica ufficialmente in una nota Autostrade per l’Italia. Copyright © 2010 - 2026 Redazioneredazione@romadailynews.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilita’: su diramazione Roma sud chiusa per una notte entrata stazione Monteporzio Catone Notizie correlate Diramazione Roma Sud, chiusa la stazione di San Cesareo per lavori: orari e modifiche alla viabilitàDalle 22:00 del 18 alle 5:00 del 19 marzo e dalle 22:00 del 19 alle 5:00 del 20 marzo la stazione di San Cesareo sulla Diramazione Roma Sud chiuse... Leggi anche: Viabilita’: A1 Milano-Napoli, chiusa per una notte entrata stazione Orte Una raccolta di contenuti Si parla di: Autostrada, chiusura notturna sulla Diramazione Roma Sud: lavori tra A1 San Cesareo e Monteporzio Catone. Autostrada, chiusura notturna sulla Diramazione Roma Sud: lavori tra A1 San Cesareo e Monteporzio CatoneDisagi alla circolazione nella notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 aprile per lavori di manutenzione sulla Diramazione Roma Sud. È stata infatti disposta ... castellinotizie.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-04-2026 ore 19:40Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare lunghe code per ... romadailynews.it