Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-07-2026 ore 13 | 25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo sulla statale Pontina ancora disagi per l'incidente avvenuto in precedenza per chi viaggia verso Latina code tra via Carlo Levi e Raccordo Anulare e nel senso opposto si sta in fila ma per traffico tra Tor de' Cenci e raccordo ripercussioni di traffico anche sul raccordo anulare per immettersi sulla Pontina in carreggiata interna coda a partire da Laurentina mentre in esterna file dalla via del Mare sempre per traffico in esterna rallentamenti tra Appia e Tuscolana ci spostiamo sulla diramazione Roma Sud rimosso il... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 13:25Alle ore 13:25 del 7 luglio 2026, la viabilità nella regione Lazio mostra miglioramenti, secondo il servizio di Astral Infomobilità.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-07-2026 ore 07:25Alle 7:25 del 13 luglio 2026, sulla Cassia bis si registrano rallentamenti a causa di lavori in corso.

Temi più discussi: Stadio della Roma, parla Rocca: Servono garanzie su acustica e viabilità; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-07-2026 ore 07 | 25.

Brutta davvero l’invidia @roccapresidente Da un laziale ce lo aspettiamo però. @RegioneLazio #StadioDellaRoma x.com

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-07-2026 ore 12:25Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo sulla diramazione Roma Sud a un ... romadailynews.it

Stadio della Roma, anche la Regione Lazio approva il PFTELo stadio della Roma riceve il parere positivo della Regione Lazio al PFTE. Si tratta di uno step fondamentale. siamolaroma.it