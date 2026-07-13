Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-07-2026 ore 12 | 25
Alle 12:25 del 13 luglio 2026, Astral Infomobilità ha segnalato problemi sulla diramazione Roma Sud. La viabilità presenta rallentamenti e possibili code, senza dettagli specifici sulle cause. La situazione riguarda principalmente le uscite e le entrate sulla strada interessata, con traffico che si accumula in alcune aree. Nessuna informazione su incidenti o lavori in corso. La situazione viene monitorata e aggiornata regolarmente.
Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo sulla diramazione Roma Sud a un incidente all'altezza di Monteporzio Catone in direzione dell'autostrada Roma Napoli si transita sulla corsia di emergenza andiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna rimosso il veicolo in panne permangono code ma per traffico intenso all'uscita diramazione Roma sud e Ardeatina sempre interna file tra Laurentina e Pontina in esterna code a tratti tra Roma Fiumicino e Tuscolana sul tratto Urbano della A24 rallentamenti tra Fornace tangenziale est verso il centro ci spostiamo sulla... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Segui gli aggiornamenti su Roma.
Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-07-2026 ore 13:25
Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 13:25Alle ore 13:25 del 7 luglio 2026, la viabilità nella regione Lazio mostra miglioramenti, secondo il servizio di Astral Infomobilità.
Temi più discussi: Stadio della Roma, parla Rocca: Servono garanzie su acustica e viabilità; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-07-2026 ore 07 | 25.
STADIO ROMA A PIETRALATA Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha parlato del progetto del nuovo stadio giallorosso, soffermandosi su due aspetti fondamentali: acustica e viabilità. L’acustica non è negoziabile. L’ospedale e le ca facebook
Brutta davvero l’invidia @roccapresidente Da un laziale ce lo aspettiamo però. @RegioneLazio #StadioDellaRoma x.com
Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-07-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo sulla Cassia bis un incidente ... romadailynews.it
Stadio della Roma, anche la Regione Lazio approva il PFTELo stadio della Roma riceve il parere positivo della Regione Lazio al PFTE. Si tratta di uno step fondamentale. siamolaroma.it