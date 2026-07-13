Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-07-2026 ore 12 | 25

Notizia in breve

Alle 12:25 del 13 luglio 2026, Astral Infomobilità ha segnalato problemi sulla diramazione Roma Sud. La viabilità presenta rallentamenti e possibili code, senza dettagli specifici sulle cause. La situazione riguarda principalmente le uscite e le entrate sulla strada interessata, con traffico che si accumula in alcune aree. Nessuna informazione su incidenti o lavori in corso. La situazione viene monitorata e aggiornata regolarmente.