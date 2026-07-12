Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-07-2026 ore 13 | 25

Un incidente ha causato rallentamenti sulla viabilità nella zona nord di Roma. Secondo le segnalazioni, il traffico è rallentato in entrambe le direzioni, con code che si estendono per diversi chilometri. La polizia sta intervenendo sul luogo per i rilievi e la gestione del traffico. Non sono ancora state fornite informazioni su eventuali feriti o cause dell’incidente. La circolazione rimane sotto osservazione mentre si attendono aggiornamenti ufficiali.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della Regione apriamo con un incidente sulla strada regionale 213 Flacca al km 17 e 800 attivo il senso unico alternato tra le località di Sperlonga e Gaeta sulla statale Pontina per un incidente all'altezza di Aprilia Sud si sta in coda verso Roma per traffico intenso sulla provinciale 601 Litoranea scudo in entrambi i sensi di marcia dal primo cancello a Campo Ascolano sulle autostrade attenzione a un veicolo fermo sulla A1 Roma Napoli al km 628 tra Ceprano e Frosinone in direzione Roma ricordiamo che nella giornata di oggi 12 luglio sulle... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 13:25Alle ore 13:25 del 7 luglio 2026, la viabilità nella regione Lazio mostra miglioramenti, secondo il servizio di Astral Infomobilità.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 12:25Alle ore 12:25 del 7 luglio 2026, si segnalano disagi alla circolazione nel territorio di Roma e del Lazio.

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Brutta davvero l’invidia @roccapresidente Da un laziale ce lo aspettiamo però. @RegioneLazio #StadioDellaRoma x.com

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Stadio della Roma, anche la Regione Lazio approva il PFTELo stadio della Roma riceve il parere positivo della Regione Lazio al PFTE. Si tratta di uno step fondamentale. siamolaroma.it