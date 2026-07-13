Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-07-2026 ore 11 | 25

Da romadailynews.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sul Raccordo Anulare di Roma si registrano code e rallentamenti a causa di lavori in corso e incidenti. La viabilità è congestionata tra le uscite di Casilina e Tiburtina. La circolazione procede a rilento anche sulla Tangenziale est e sulla via Prenestina. Sono segnalati veicoli fermi e rallentamenti tra le uscite di Tor Bella Monaca e Centocelle. Nessuna informazione su feriti o chiusure temporanee. La situazione resta sotto osservazione da parte delle autorità competenti.

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