Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-07-2026 ore 11 | 25

Notizia in breve

Sul Raccordo Anulare di Roma si registrano code e rallentamenti a causa di lavori in corso e incidenti. La viabilità è congestionata tra le uscite di Casilina e Tiburtina. La circolazione procede a rilento anche sulla Tangenziale est e sulla via Prenestina. Sono segnalati veicoli fermi e rallentamenti tra le uscite di Tor Bella Monaca e Centocelle. Nessuna informazione su feriti o chiusure temporanee. La situazione resta sotto osservazione da parte delle autorità competenti.