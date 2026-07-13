Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-07-2026 ore 11 | 25
Sul Raccordo Anulare di Roma si registrano code e rallentamenti a causa di lavori in corso e incidenti. La viabilità è congestionata tra le uscite di Casilina e Tiburtina. La circolazione procede a rilento anche sulla Tangenziale est e sulla via Prenestina. Sono segnalati veicoli fermi e rallentamenti tra le uscite di Tor Bella Monaca e Centocelle. Nessuna informazione su feriti o chiusure temporanee. La situazione resta sotto osservazione da parte delle autorità competenti.
Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna un veicolo in panne crea code tra le uscite Casilina e Ardeatina si transita su due corsie in esterna rimossi due incidenti il primo all'altezza dell'ardeatina è il secondo all'altezza della Tiburtina ora il traffico è regolare esterna code a tratti qui per traffico intenso tra via del mare e Tuscolana sul tratto Urbano della A24 rallentamenti tra Portonaccio e tangenziale est verso il centro sulla diramazione Roma Sud code tra Torrenova raccordo anulare in direzione di... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026
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Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 13:25Alle ore 13:25 del 7 luglio 2026, la viabilità nella regione Lazio mostra miglioramenti, secondo il servizio di Astral Infomobilità.
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Brutta davvero l’invidia @roccapresidente Da un laziale ce lo aspettiamo però. @RegioneLazio #StadioDellaRoma x.com
Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-07-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo sulla Cassia bis un incidente ... romadailynews.it
Stadio della Roma, anche la Regione Lazio approva il PFTELo stadio della Roma riceve il parere positivo della Regione Lazio al PFTE. Si tratta di uno step fondamentale. siamolaroma.it