Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-07-2026 ore 13 | 25

Alle 13:25 di oggi, si segnalano disagi sulla A1 Napoli, secondo il servizio Astral infomobilità della Regione Lazio. La viabilità presenta rallentamenti e code in entrambe le direzioni, con traffico intenso tra i caselli di ingresso e uscita. Nessuna informazione ufficiale su cause o durata del disagio. La situazione è monitorata dalla rete di sorveglianza e si raccomanda di pianificare percorsi alternativi.

Astral infomobilità Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio disagi sulla A1 Napoli per chi è in viaggio verso Napoli a causa di due incidenti il primo un tamponamento avvenuto al km 583 e 500 è causa delle code tra il bivio A1 diramazione Roma sud e Valmontone per il secondo incidente invece si sono formate code tra Pontecorvo e Cassino in entrambi i casi ricordiamo in direzione Napoli ci spostiamo sulla statale Pontina traffico rallentato tra il raccordo e Castel di Decima verso Latina sulla via Salaria invece fino al 18 luglio per lavori di ripristino del cavalcavia di inversione di... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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