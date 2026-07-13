Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-07-2026 ore 10 | 25

Alle 10:25 di oggi, il traffico sul Raccordo Anulare di Roma mostra rallentamenti e code. La viabilità è congestionata in entrambe le direzioni, con alcuni tratti segnati da veicoli fermi o a passo d’uomo. Le autorità segnalano alcune interruzioni temporanee e invitano gli automobilisti a percorrere percorsi alternativi. La situazione resta sotto osservazione e si consiglia di consultare gli aggiornamenti in tempo reale.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo sul Raccordo Anulare segnaliamo due incidenti in Jap esterna il primo crea file all'altezza dell'ardeatina il secondo crea code tra Casilina e Tiburtina te prima esterna rallentamenti tra Aurelia e Pisana per perdita materiali sulla corsia di sorpasso si agita su due corsie in interna code qui per traffico intenso tra le uscite Flaminia Salaria e code a tratti tra Casilina e Roma Fiumicino sul tratto Urbano della A24 rimosso l'incidente avvenuto in precedenza a cui residue tra Portonaccio e la tangenziale est verso il... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2026 ore 13:25Alle 13:25 del 10 luglio 2026, Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella regione Lazio.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 13:25Alle ore 13:25 del 7 luglio 2026, la viabilità nella regione Lazio mostra miglioramenti, secondo il servizio di Astral Infomobilità.

Temi più discussi: Stadio della Roma, parla Rocca: Servono garanzie su acustica e viabilità; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-07-2026 ore 07 | 25.

Brutta davvero l’invidia @roccapresidente Da un laziale ce lo aspettiamo però. @RegioneLazio #StadioDellaRoma x.com

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-07-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo sulla Cassia bis un incidente ... romadailynews.it

Stadio della Roma, anche la Regione Lazio approva il PFTELo stadio della Roma riceve il parere positivo della Regione Lazio al PFTE. Si tratta di uno step fondamentale. siamolaroma.it