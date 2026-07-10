Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2026 ore 13 | 25

Alle 13:25 del 10 luglio 2026, Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella regione Lazio. La comunicazione riguarda le condizioni del traffico e eventuali interventi in corso sulla rete stradale. Il servizio fornisce informazioni in tempo reale per i pendolari e gli utenti della strada, senza specificare dettagli su incidenti o lavori in corso. La notizia viene trasmessa dalla redazione di Astral infomobilità, che si occupa di monitorare e condividere le condizioni del traffico locale.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio e un'apertura alla diramazione Roma nord è tra Castelnuovo forte Fiano Romano per un incidente il traffico defluisce solo su una corsia in carreggiata Nord resta chiusa l'entrata nella stessa direzione di Castelnuovo di Porto ci spostiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo per un'auto in panne con dei Fiorentini a Tor Cervara in direzione raccordo anulare sul Raccordo Anulare si lamenta ma per traffico in esterna tra le uscite Laurentina Tuscolana Cambiamo argomento è partito il piano notte di Roma Capitale una rete sinergica... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 13:25Alle ore 13:25 del 7 luglio 2026, la viabilità nella regione Lazio mostra miglioramenti, secondo il servizio di Astral Infomobilità.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 10:25Il 7 luglio 2026 alle 10:25, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma.

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Brutta davvero l’invidia @roccapresidente Da un laziale ce lo aspettiamo però. @RegioneLazio #StadioDellaRoma x.com

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