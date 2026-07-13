Sul tratto urbano della rete stradale della regione Lazio, sono state segnalate criticità alla viabilità. La comunicazione è arrivata tramite il servizio Astral infomobilità alle 9:40 di questa mattina. La segnalazione riguarda possibili rallentamenti o interruzioni che interessano l’area cittadina. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle cause o sulla durata delle eventuali problematiche. La situazione viene monitorata e aggiornata attraverso il servizio di informazione sulla mobilità regionale.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo sul tratto Urbano della A24 un incidente causa incolonnamenti tratto cervare tangenziale est verso il centro segnaliamo un altro incidente sulla diramazione Roma Sud coda all'altezza di San Cesareo in direzione dell'autostrada Roma Napoli Cerco siamo sul raccordo anulare in carreggiata interna code qui per traffico intenso tra le uscite Cassia bis e Salaria tra Bufalotta e Tiburtina e code a tratti tra Casilina e via del Mare in esterna code a tratti tra Roma Fiumicino e Tiburtina Cassia bis e Aurelia sulla Roma... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-07-2026 ore 09:40

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

Notizie e thread social correlati

Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-07-2026 ore 09:40Alle 09:40 del 9 luglio 2026, Astral infomobilità ha segnalato un servizio sulla viabilità del Raccordo Anulare in esterna.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 09:40Il 7 luglio 2026 alle 9:40, è stato comunicato un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio.

Temi più discussi: Stadio della Roma, parla Rocca: Servono garanzie su acustica e viabilità; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-07-2026 ore 07 | 25.

Brutta davvero l’invidia @roccapresidente Da un laziale ce lo aspettiamo però. @RegioneLazio #StadioDellaRoma x.com

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-07-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo sulla Cassia bis un incidente ... romadailynews.it

Stadio della Roma, anche la Regione Lazio approva il PFTELo stadio della Roma riceve il parere positivo della Regione Lazio al PFTE. Si tratta di uno step fondamentale. siamolaroma.it