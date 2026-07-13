Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-07-2026 ore 09 | 10

Il 13 luglio 2026 alle 09:10, Astral Infomobilità ha segnalato problemi di viabilità sul Raccordo Anulare. La comunicazione proveniva dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della regione Lazio, che ha aggiornato sulle condizioni del traffico nella zona. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle cause o sulla durata delle eventuali interruzioni. La segnalazione si rivolge agli automobilisti che si trovano in transito nell’area.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code per traffico intenso tra le uscite Bufalotta e Tiburtina tra Casine Ardeatina è più avanti rallentamenti trapuntine via del Mare in esterna code a tratti tra Roma Fiumicino e Tiburtina e tra Cassia bis e Casal del Marmo sul tratto Urbano della A24 rallentamenti tra Tor cervare tangenziale est verso il centro sulla Roma Fiumicino si sta in fila tra via della Magliana & via del Cappellaccio verso l'Eur andiamo a sud della capitale sulla statale Pontina per chi Viaggia... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-07-2026 ore 09:10Alle 09:10 del 9 luglio 2026, sulla viabilità di Roma, sono stati segnalati veicoli feriti sulla carreggiata del Raccordo Anulare.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 09:10Alle 09:10 del 7 luglio 2026, sulla strada tra Roma e Fiumicino si è verificato un incidente che ha causato disagi alla viabilità.

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Brutta davvero l’invidia @roccapresidente Da un laziale ce lo aspettiamo però. @RegioneLazio #StadioDellaRoma x.com

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