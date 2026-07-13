Alle 8:40 del 13 luglio 2026, Astral Infomobilità ha segnalato un aggiornamento sulla viabilità nel Lazio. Sul Raccordo Anulare si registrano rallentamenti e code a causa di un incidente. La circolazione risulta congestionata in entrambe le direzioni, con traffico intenso e veicoli fermi in alcune tratte. Nessuna informazione su eventuali feriti o cause dell’incidente. La situazione rimane monitorata dalla rete di comunicazione regionale.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code per traffico intenso tra le uscite Bufalotta e Tiburtina tra Casilina e Ardeatina è più avanti rallentamenti trapuntine via del Mare in esterna code a tratti tra Roma Fiumicino e Tiburtina e tra Cassia bis e Casal del Marmo sul tratto Urbano della A24 rallentamenti tra Tor cervare tangenziale est verso il centro sulla Roma Fiumicino si sta in fila tra via della Magliana & via del Cappellaccio verso l'Eur andiamo a sud della capitale sulla statale Pontina per chi Viaggia... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-07-2026 ore 08:40

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

Notizie e thread social correlati

Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-07-2026 ore 08:40Alle 8:40 del 8 luglio 2026, si segnala un incidente che coinvolge la viabilità nella zona di Roma.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 08:40Un incidente sulla Roma-Fiumicino ha provocato disagi sulla viabilità alle prime ore del mattino.

Temi più discussi: Stadio della Roma, parla Rocca: Servono garanzie su acustica e viabilità; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-07-2026 ore 07 | 25.

Brutta davvero l’invidia @roccapresidente Da un laziale ce lo aspettiamo però. @RegioneLazio #StadioDellaRoma x.com

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-07-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo sulla Cassia bis un incidente ... romadailynews.it

Stadio della Roma, anche la Regione Lazio approva il PFTELo stadio della Roma riceve il parere positivo della Regione Lazio al PFTE. Si tratta di uno step fondamentale. siamolaroma.it