Viabilita’ | A1 Milano-Napoli aggiornamento programma chiusure notturne stazione di Orte

Le chiusure notturne dell’uscita della stazione di Orte sulla A1 Milano-Napoli sono state annullate. Le chiusure, programmate per le notti di martedì 14 e mercoledì 15 luglio, non saranno più effettuate. La comunicazione è stata diffusa da Autostrade. Non sono stati segnalati altri interventi o variazioni sul traffico in questa tratta.

Sulla A1 Milano-Napoli, Autostrade ha comunicato che sono state annullate le chiusure dell’uscita della stazione di Orte, che erano previste per le notti di martedì 14 e mercoledì 15 luglio. Tuttavia, la stazione di Orte rimarrà chiusa questa notte per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza. Le modalità e gli orari di chiusura sono i seguenti: dalle 22:00 di questa sera, lunedì 13, fino alle 2:00 di martedì 14 luglio, sarà chiusa l’entrata verso Roma. Alternative per l’entrata verso Roma e Firenze. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Magliano Sabina per l’entrata verso Roma. Inoltre, dalle 00:00 alle 5:00 di martedì 14 luglio, sarà possibile entrare verso Firenze. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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