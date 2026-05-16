Viabilità | A1 Milano-Napoli chiusure notturne stazioni di Fidenza e Parma

Nella notte tra lunedì 18 e martedì 19 maggio, sulla A1 Milano-Napoli, saranno chiuse entrambe le uscite e le entrate della stazione di Fidenza dalle 21:00 alle 5:00. La chiusura si rende necessaria per permettere i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale. La stessa tratta sarà interessata da lavori di manutenzione, con possibili disagi per gli automobilisti che percorrono la zona in quelle ore. Gli automobilisti sono invitati a pianificare percorsi alternativi.

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Sulla A1 Milano-Napoli sarà chiusa la stazione di Fidenza in entrata e in uscita dalle 21:00 di lunedì 18 alle 5:00 di martedì 19 maggio, per consentire i lavori di rifacimento della segnaletica orrizzontale. Autostrade per l'Italia consiglia di entrare alla stazione di Parma ovest, sulla A15. 🔗 Leggi su Parmatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Viabilità: A1, chiusure notturne per l'uscita di ParmaIn alternativa Autostrade per l'Italia consiglia di anticipare l'uscita alla stazione di Terre di Canossa Campegine, al km 124+40,0 o proseguire... Autostrada A1: chiusure notturne stazioni di Arezzo e ValdarnoROMA – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli, dalle 22:00 di mercoledì 8 alle 6:00 di giovedì 9 aprile 2026, saranno adottati i seguenti provvedimenti di... Incidente sulla autostrada A1 Milano - Napoli, nel tratto compreso tra Firenze sud e Incisa, in direzione Roma. Ecco i percorsi alternativi sicurauto.it/news/traffico-… #IncidenteA1 #TrafficoFirenze #CodaInAutostrada #Viabilità #AutostradaA1 x.com A1 Milano-Napoli: chiusa per una notte l’immissione sul Raccordo di Casalecchio per chi proviene da FirenzeSulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 15 alle 6:00 di sabato 16 maggio, sarà chiuso, per chi proviene da Firenze, il Ramo di ... sassuolo2000.it Secondo il Financial Times la crisi abitativa di Milano ormai è più grave anche di quella di Londra reddit Incidente A1 oggi: 7 km di coda tra Barberino e CalenzanoIncidente A1 Milano - Napoli, nel tratto compreso tra Barberino di Mugello e Calenzano, in direzione Firenze: i percorsi alternativi. sicurauto.it