Via Biringhello Il ponte chiuso fino a settembre

Da ilgiorno.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La chiusura del ponte di via Biringhello a Rho è stata prorogata fino al 5 settembre. La strada è stata chiusa al traffico dal 10 giugno per lavori di consolidamento strutturale sopra il torrente. L’intervento è ancora in corso e riguarda la stabilità del ponte. Nessuna data di riapertura definitiva è stata comunicata. La chiusura si estende oltre la precedente scadenza, che era prevista per fine luglio.

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Prorogata fino al 5 settembre la chiusura del ponte di via Biringhello a Rho. Qui, nelle scorse settimane è iniziato l’intervento di consolidamento strutturale del ponte sopra il torrente con chiusura della strada al traffico dal 10 giugno. I lavori sono iniziati l’11 giugno e sono proseguiti ininterrottamente come previsto dal crono programma. Ma proprio durante i lavori è emersa la necessità di apportare delle migliorie tecniche sul consolidamento sui muri d’ala e alveo canale, opere che necessitano di più tempo per la loro realizzazione. Ma non solo. L’ondata di caldo anomalo ha costretto a limitare gli orari di lavoro in funzione dell’ordinanza regionale che vieta il lavoro nelle ore più calde, riducendo così i progressi quotidiani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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