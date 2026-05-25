Lavori di consolidamento | ponte sul Vezzeno chiuso dall’8 giugno al 12 settembre
Il ponte sul torrente Vezzeno sarà chiuso al traffico dall’8 giugno al 12 settembre per lavori di consolidamento. La circolazione sulla Strada Provinciale 6 di Carpaneto sarà interrotta durante questo periodo. La chiusura riguarda la tratta in corrispondenza del ponte. Nessuna deviazione specifica è stata indicata. I lavori sono finalizzati alla manutenzione straordinaria del ponte.
Per la realizzazione dell’intervento di manutenzione straordinaria del ponte sul torrente Vezzeno, è necessario interrompere della circolazione stradale dall’8 giugno al 12 settembre lungo la Strada Provinciale 6 di Carpaneto in corrispondenza del ponte.L’intervento, dell’importo complessivo di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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Si comunica che i lavori di consolidamento e messa in sicurezza del ponte sulla SP 33 (San Quirico) sono conclusi questa mattina con l’esito positivo del collaudo dell'opera, il traffico pertanto è tornato alla normalità senza impianto semaforico. #carasconelcu facebook
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