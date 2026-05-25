Lavori di consolidamento | ponte sul Vezzeno chiuso dall’8 giugno al 12 settembre

Notizia in breve

Il ponte sul torrente Vezzeno sarà chiuso al traffico dall’8 giugno al 12 settembre per lavori di consolidamento. La circolazione sulla Strada Provinciale 6 di Carpaneto sarà interrotta durante questo periodo. La chiusura riguarda la tratta in corrispondenza del ponte. Nessuna deviazione specifica è stata indicata. I lavori sono finalizzati alla manutenzione straordinaria del ponte.