Il Cremlino ha accusato l’Europa di essere parte dell’istigazione alla guerra, in un intervento che precede una riunione sulla crisi ucraina a Parigi. Nel frattempo, la capitale ucraina è stata colpita da una nuova ondata di droni, mentre le tensioni tra Russia e Ucraina continuano a crescere.

Il duro affondo del Cremlino contro l’Europa dei volenterosi arriva alla vigilia della riunione sulla guerra in Ucraina di Parigi. Solito refrain da parte di Mosca, mentre Kiev viene attaccata con una nuova ondata di droni. Le parole di Peskov. “Il Cremlino seguirà da vicino gli sviluppi della riunione della ‘Coalizione dei volenterosi'”. Lo ha dichiarato il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov, citato dalla Tass. “Naturalmente, monitoreremo la situazione molto da vicino. Si tratta di Paesi che stanno compiendo atti ostili nei nostri confronti”, ha dichiarato. “Si tratta di una coalizione di istigatori della guerra. È un gruppo di Paesi che non vuole la pace, ma piuttosto che la guerra continui”, ha affermato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - La Russia attacca di nuovo l’Europa e la coalizione dei volenterosi: “Sono istigatori della guerra”. Il duro affondo del Cremlino

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GUERRA RUSSIA-UCRAINA, LEUROPA ASSISTE ALLO STILLICIDIO | GENERALE GIALLONGO

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