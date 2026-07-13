Tre persone sono morte in un attacco con droni su Mosca. Il Cremlino definisce i partecipanti al vertice di Parigi come “volenterosi istigatori di guerra” e annuncia che seguirà con attenzione i loro incontri. La Russia critica la coalizione di chi organizza l’appuntamento, ritenendola responsabile di provocare ulteriori tensioni. Nessun dettaglio sulle modalità dell’attacco o sui responsabili.

Quella dei Volenterosi è una «coalizione di istigatori della guerra» e pertanto la Russia si appresta a seguire «molto attentamente» il loro vertice di oggi a Parigi. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. L'affondo del Cremlino «Direi – ha affermato Peskov, citato dall'agenzia Interfax – che si tratta di una coalizione di istigatori di guerra. È un gruppo di Paesi che non vuole la pace, che vuole la continuazione della guerra, che si illude della possibilità di infliggere una sconfitta strategica al nostro Paese. Si tratta di una coalizione di persone che si illudono e di una coalizione che istiga la guerra». Droni... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Ucraina, il Cremlino contro il vertice di Parigi: «Volenterosi istigatori di guerra». Droni su Mosca, tre morti

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Macron Demands European Seat at Kremlin Peace Table, Announces Major July Summit | DRM News | AH1C

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