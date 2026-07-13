vergara e di lorenzo incontro decisivo per i rinnovi

Il Napoli ha avviato trattative per rinnovare i contratti di Antonio Vergara e Giovanni Di Lorenzo. La società sta cercando di chiudere gli accordi con i due calciatori, ritenuti fondamentali per la squadra. Le discussioni sono in corso e si cerca di accelerare le operazioni per definire le nuove intese. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata.

Il Napoli prova ad accelerare sul fronte rinnovi. La società azzurra vuole blindare due profili considerati importanti per il presente e per il futuro: Antonio Vergara e Giovanni Di Lorenzo. La giornata può diventare decisiva. È infatti previsto un incontro: Antonio Vergara e Giovanni Di Lorenzo tra la dirigenza del Napoli e l’agente dei due calciatori, con l’obiettivo di avvicinare l’intesa e definire i rispettivi prolungamenti contrattuali. Secondo Nicolò Schira, attraverso il proprio profilo X, il club guarda con fiducia all’esito del confronto. L’idea è chiudere entrambe le operazioni e dare continuità al progetto tecnico che ripartirà sotto la guida di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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