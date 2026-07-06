Corriere dello Sport | Napoli priorità ai rinnovi | McTominay e Vergara verso il futuro mercato in stand-by
Il Napoli sta concentrando gli sforzi sui rinnovi contrattuali di alcuni giocatori, tra cui McTominay e Vergara. Nel frattempo, il mercato rimane fermo in attesa di ridurre la rosa, che si è ampliata con il ritorno di diversi calciatori dai prestiti. La società non ha ancora annunciato acquisti o cessioni ufficiali, mantenendo le trattative in sospeso.
Il Napoli continua a lavorare dietro le quinte in una fase di mercato inevitabilmente rallentata dall’esigenza di sfoltire una rosa diventata particolarmente numerosa dopo il rientro dei tanti calciatori dai prestiti. In questo momento la priorità della dirigenza è rappresentata dai rinnovi contrattuali, con diverse situazioni già ben avviate. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, dopo l’ufficializzazione del prolungamento di Leonardo Spinazzola, anche Amir Rrahmani è pronto a legarsi nuovamente agli azzurri: l’accordo è stato raggiunto da tempo e manca soltanto l’annuncio del club. L’attenzione si concentra poi su Scott McTominay, protagonista di una trattativa che va avanti ormai da diversi mesi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
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