Corriere dello Sport | Napoli priorità ai rinnovi | McTominay e Vergara verso il futuro mercato in stand-by

Notizia in breve

Il Napoli sta concentrando gli sforzi sui rinnovi contrattuali di alcuni giocatori, tra cui McTominay e Vergara. Nel frattempo, il mercato rimane fermo in attesa di ridurre la rosa, che si è ampliata con il ritorno di diversi calciatori dai prestiti. La società non ha ancora annunciato acquisti o cessioni ufficiali, mantenendo le trattative in sospeso.