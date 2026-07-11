Lunedì si terrà un incontro tra il club e l’agente di Antonio Vergara per discutere il rinnovo del contratto. La dirigenza sta cercando di arrivare a un accordo per prolungare l’accordo con il giocatore, considerato uno dei talenti più promettenti della squadra. La trattativa è in corso e si concentra sulla formalizzazione di un nuovo accordo contrattuale.

La dirigenza partenopea è al lavoro per trovare l’accordo sul rinnovo di Antonio Vergara col club azzurro. Come evidenzia il quotidiano Il Corriere dello Sport, il Napoli vuole blindare uno dei suoi migliori talenti. Lunedì è in programma un nuovo incontro tra Aurelio De Laurentiis e Mario Giuffredi, procuratore di Antonio Vergara, per provare a sbloccare la trattativa sul rinnovo del centrocampista azzurro. Il confronto arriva dopo lo stop di mercoledì scorso, quando le parti non erano riuscite a trovare un’intesa. Il summit è fissato alla vigilia della presentazione ufficiale di Massimiliano Allegri, tecnico che considera Vergara un elemento sul quale puntare nella prossima stagione. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Rinnovo Vergara, lunedì incontro decisivo con l’agente

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