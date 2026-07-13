Il calciatore Antonio Vergara ha rinnovato il suo contratto con il Napoli, con una durata di cinque anni più tre. Il nuovo accordo non prevede clausole rescissorie. La firma è stata ufficializzata oggi, confermando la continuità del rapporto tra il giocatore e la società. Il contratto resta in vigore fino a circa il 2031, senza specifiche clausole di uscita. La trattativa si è conclusa senza ulteriori dettagli pubblici sul compenso o eventuali bonus.

Vergara, nessuna clausola rescissoria. È fatta il rinnovo del contratto tra Antonio Vergara e il Calcio Napoli. L’accordo è stato raggiunto oggi nell’incontro tra il presidente Aurelio De Laurentiis (e i suoi collaboratori) e Mario Guffredi l’agente di Vergara oltre che di Politano, Di Lorenzo, Marianucci (insomma di un bel po’ di calciatori del Napoli, forse nel futuro prossimo anche di Favasuli chissà). Ma torniamo a Vergara. A Sky Sport Massimo Ugolini informa che si tratta di un contratto di cinque anni, che non è prevista alcuna clausola rescissoria. E che si tratta di un contratto innovativo: sono previsto bonus annuali che consentiranno di allungare il contratto di altri tre anni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Vergara, contratto quasi a vita col Napoli: cinque anni più tre (niente clausola)

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VERGARA CONQUISTA NAPOLI! MERITO DI CONTE

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