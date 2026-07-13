di lorenzo e vergara incontro per i rinnovi col napoli

Oggi il Napoli incontrerà i rappresentanti di Giovanni Di Lorenzo e Antonio Vergara per discutere i rinnovi contrattuali. L’appuntamento si svolge nel pomeriggio e potrebbe determinare il proseguimento del rapporto con i due calciatori, ritenuti elementi chiave della squadra. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora diffusa sui risultati dell’incontro.

Il Napoli prepara una giornata importante sul fronte rinnovi. Nel pomeriggio è previsto un incontro che può indirizzare il futuro di Giovanni Di Lorenzo e Antonio Vergara, due profili considerati centrali dalla società azzurra. Alle ore 16 Aurelio De Laurentiis vedrà l’agente Mario Giuffredi per discutere i prolungamenti dei due calciatori. L’obiettivo del club è chiaro. Da una parte confermare il capitano, dall’altra blindare uno dei giovani più seguiti del panorama azzurro. Secondo Tuttosport, il Napoli punta a rinnovare il contratto di Di Lorenzo fino al 2029. Una mossa che confermerebbe il peso del capitano nel nuovo progetto tecnico guidato da Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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