Il Cremlino ha ringraziato la Biennale di Venezia per aver mantenuto la collaborazione con la cultura russa, nonostante il trattamento riservato alla Russia in Occidente. Il portavoce del governo ha dichiarato di provare «rammarico» per le condizioni attuali, ma ha espresso «gratitudine» per la continuità del rapporto con l’evento veneziano. La posizione è stata comunicata tramite un comunicato ufficiale.

Il Cremlino ha espresso «rammarico» per il trattamento riservato alla cultura russa in Occidente, ma anche «gratitudine» alla Biennale di Venezia per aver continuato a collaborare con Mosca. «La cultura russa in Occidente è sottoposta a una pressione terribile», ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, commentando le raccomandazioni della Commissione europea di interrompere i finanziamenti alla manifestazione veneziana dopo la riapertura del Padiglione russo. Rispondendo a una domanda dell'agenzia russa Ria Novosti, Peskov ha affermato che sulla Biennale «non si può che esprimere rammarico». Il portavoce ha quindi... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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