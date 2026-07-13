Vela tre equipaggi tra i primi dieci agi Europei 49er ma è mancato il guizzo

La scorsa settimana, nelle acque di Eckernförde in Germania, si sono svolti i Campionati Europei di vela classe 49er. Tre equipaggi italiani sono riusciti a entrare tra i primi dieci, ma nessuno ha conquistato la vittoria o un piazzamento di rilievo. La gara si è conclusa senza che nessuno dei partecipanti riuscisse a fare il salto decisivo per prevalere sugli avversari.

Tre equipaggi in top 10. Anche se è mancato il guizzo. Potrebbe essere questo il modo migliore per descrivere i Campionati Europei 2026 di vela, classe 49er, andati in scena la scorsa settimana in Germania, precisamente presso le acque di Eckernförde. Un risultato che potrebbe definirsi “monco”, considerando la cancellazione della giornata clou, quella delle finali, per via delle condizioni meteo instabili nel mar baltico. Come sappiamo, nella categoria 49erFx Sofia Giunchiglia e Giulia Schio si sono attestate al quinto posto, guadagnando complessivamente 96 punti netti in una gara partita leggermente in salita ma poi migliorata con il passare dei segmenti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Last Days in Europe - Time to Depart | Ep.12.

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