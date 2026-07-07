Vela | ottimo inizio per Germani Bertuzzi agli Europei 49er
Jana Germani e Giorgia Bertuzzi hanno iniziato con successo i Campionati Europei 2026 di vela nella classe 49er, che si svolgono a Eckernförde, in Germania. La competizione è iniziata oggi e le due atlete italiane hanno ottenuto un risultato positivo nelle prime prove. La regata si svolge su acque tedesche e proseguirà con ulteriori batterie nelle prossime giornate.
Comincia con il piede giusto il percorso di Jana Germani e Giorgia Bertuzzi, impegnate da oggi sulle acque di Eckernförde, località della Germania teatro dei Campionati Europei 2026 di vela, classe 49er. Nel 49erFx infatti l’equipaggio tricolore ha chiuso il testa il primo giorno di regate, salendo in cattedra in due dei tre segmenti odierni. Nello specifico le due azzurre hanno inaugurato il day-1 in flotta blu con un settimo posto, per poi centrare due prime posizioni consecutive arrivando al parziale di 9 punti netti, uno in meno rispetto alle padrone di casa Maria Bergmann-Hanna Wille, seconde con 10 davanti alle britanniche Freya Black -Saskia Tidey, al momento terze a quota 13. 🔗 Leggi su Oasport.it
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