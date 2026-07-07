Vela | ottimo inizio per Germani Bertuzzi agli Europei 49er

Notizia in breve

Jana Germani e Giorgia Bertuzzi hanno iniziato con successo i Campionati Europei 2026 di vela nella classe 49er, che si svolgono a Eckernförde, in Germania. La competizione è iniziata oggi e le due atlete italiane hanno ottenuto un risultato positivo nelle prime prove. La regata si svolge su acque tedesche e proseguirà con ulteriori batterie nelle prossime giornate.