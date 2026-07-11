Vela l’Italia porta tre barche alle Finali degli Europei 49er ma si complica la corsa al podio
Tre imbarcazioni italiane sono arrivate alle finali degli Europei 49er, ma la loro corsa al podio si è complicata. La quinta giornata dei Campionati Europei Open 2026 si è conclusa nelle acque di Eckernförde, in Germania. Le regate sono state caratterizzate da condizioni di vento variabile, con alcune barche che hanno subito cali di performance. La competizione continua con le ultime prove in programma domani.
Va in archivio anche la quinta e penultima giornata dei Campionati Europei Open 2026 dei doppi acrobatici 49er, in corso di svolgimento nelle acque tedesche di Eckernförde. Quest’oggi si sono disputate tre regate di Gold Fleet sia in ambito femminile che in campo maschile, a completamento dell’Elimination Series, mentre domani andranno in scena le Final Series con in palio le medaglie ed i titoli continentali. Perdono terreno ma si qualificano comunque per la fase finale della manifestazione Jana Germani e Giorgia Bertuzzi, ottave nella graduatoria assoluta dopo aver occupato la vetta alla classifica generale in avvio di settimana. La... 🔗 Leggi su Oasport.it
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