Vela l’Italia porta tre barche alle Finali degli Europei 49er ma si complica la corsa al podio

Notizia in breve

Tre imbarcazioni italiane sono arrivate alle finali degli Europei 49er, ma la loro corsa al podio si è complicata. La quinta giornata dei Campionati Europei Open 2026 si è conclusa nelle acque di Eckernförde, in Germania. Le regate sono state caratterizzate da condizioni di vento variabile, con alcune barche che hanno subito cali di performance. La competizione continua con le ultime prove in programma domani.