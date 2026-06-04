Un incendio si è sviluppato tra Roccelletta e Vallo di Borgia, interessando una vasta area nel Golfo. Le fiamme sono state segnalate nel cuore del rogo, in una zona di vegetazione. Le cause dell’incendio non sono ancora state accertate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per contenere le fiamme e spegnere l’incendio. Non sono stati ancora comunicati dettagli sulle eventuali persone coinvolte o sulle dimensioni esatte dell’area interessata.

Dove si sta sviluppando esattamente il cuore del rogo?. Quali sono le cause che hanno scatenato le fiamme?. Quanto territorio agricolo o protetto è stato colpito dal fuoco?. Come si sta evolvendo il fronte di combustione verso i borghi?.? In Breve Fiamme visibili da Via Carlo V e aree costiere del Golfo di Squillace. Preoccupazione per la vicinanza della vegetazione ai borghi di Roccelletta e Vallo di Borgia. Incertezza su innesco e danni a zone protette o aree agricole locali. Difficoltà di valutazione tra zone costiere e entroterra del territorio interessato. Fiamme nel Golfo di Squillace: rogo di grandi dimensioni tra Roccelletta e Vallo di Borgia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vasto incendio tra Roccelletta e Vallo di Borgia: fiamme nel Golfo

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