Un incendio ha interessato la foresta di Fontainebleau, situata a sud-est di Parigi. Le fiamme hanno causato danni estesi alla vegetazione e hanno richiesto l'intervento continuo dei vigili del fuoco per tutta la notte. La situazione è ancora in evoluzione e non sono stati comunicati dettagli sulle cause o sui danni precisi. La foresta risulta parzialmente o completamente compromessa dal rogo.

Fontainebleau, 13 lug. (askanews) - La foresta di Fontainebleau, a sud-est di Parigi, è completamente devastata da un incendio che sta mettendo a dura prova i vigili del fuoco, impegnati senza sosta per tutta la notte. Secondo quanto riferito dai pompieri, le fiamme si sono estese su circa 800 ettari da quando sono divampate domenica pomeriggio lungo un'autostrada. Per spegnere l'incendio sono scesi in campo 400 vigili del fuoco e diversi agricoltori e contadini, ma le alte temperature e il terreno secco rendono difficili le operazioni di spegnimento del fuoco. Gli abitanti di Vaudoué, un piccolo villaggio immerso nella foresta nella Seine-et-Marne, sono stati fatti evacuare a causa del vasto rogo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Vasto incendio nella foresta di Fontainebleau alle porte di Parigi

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