Un incendio si sta sviluppando nella foresta di Fontainebleau, a circa 50 chilometri a sud di Parigi. Da domenica, le fiamme hanno già interessato circa 8 chilometri quadrati di terreno e continuano a espandersi. Le autorità stanno intervenendo con squadre di vigili del fuoco e mezzi antincendio per contenere il rogo. La zona interessata comprende aree di vegetazione e sentieri frequentati dai visitatori. Non sono ancora state segnalate persone coinvolte o evacuazioni.

Da domenica in Francia è in corso un grande incendio nella foresta di Fontainebleau, che si trova circa 50 chilometri a sud di Parigi. L’incendio ha bruciato già 8 chilometri quadrati di terreno, e le fiamme si stanno ancora espandendo. Sul posto ci sono circa 400 vigili del fuoco, e dal sud del paese sono stati mandati due Canadair: è la prima volta che due aerei antincendio vengono mandati dal sud, dove gli incendi boschivi d’estate sono comuni, verso il nord della Francia, dove invece sono molto più rari. Si chiama Sandy, atlanti e cartine la segnalano tra Australia e Nuova Caledonia, ma un gruppo di ricercatori è andato a cercarla senza trovarla Un esperimento mentale proposto 50 anni fa dal filosofo Robert Nozick anticipò questioni che gli sviluppi tecnologici più recenti pongono ogni giorno in scala ridotta. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - È in corso un grande incendio nella foresta di Fontainebleau, vicino a Parigi

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