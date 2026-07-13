Due aerei antincendio sono stati impiegati domenica nella regione di Parigi per combattere un vasto incendio nella foresta di Fontainebleau, a circa 60 km a sud-est della città. Le autorità francesi hanno dichiarato che il rogo ha raggiunto dimensioni eccezionali, richiedendo interventi di emergenza. L’incendio continua a essere sotto monitoraggio, con operazioni di spegnimento in corso nella zona.

Domenica le autorità francesi hanno inviato d’urgenza due aerei antincendio nella regione di Parigi, dopo che un incendio di “proporzioni eccezionali” è divampato nella vasta foresta di Fontainebleau, a circa 60 km a sud-est della capitale. Il rogo è scoppiato nel tardo pomeriggio nell’area – un tempo riserva di caccia reale e oggi costellata di tranquilli villaggi – propagandosi rapidamente su una superficie di 800 ettari. Secondo le autorità, era ancora in espansione lunedì mattina, causando la chiusura parziale dell’ autostrada A6 (la principale arteria nord-sud del Paese) e disagi alla circolazione durante un fine settimana estivo di intenso traffico, segnato da una nuova ondata di calore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La Francia continua a bruciare: aerei antincendio in azione contro il rogo nella foresta di Fontainebleau, vicino a Parigi

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