Durante il processo per l’omicidio di un uomo di 32 anni di origini maghrebine, sono stati riferiti dettagli inquietanti. I carabinieri coinvolti nella vicenda si sarebbero portati fucili da caccia da casa, secondo quanto si legge nelle intercettazioni. La chat chiamata “Caccia al marocchino” è stata menzionata come parte delle indagini. L’episodio si è verificato nei boschi di Castelveccana, in provincia di Varese.

È un quadro definito «agghiacciante» quello che emerge nel processo per l’omicidio di un 32enne di origini maghrebine ucciso a colpi di fucile nei boschi di Castelveccana, in provincia di Varese. Il legale di parte civile della famiglia, l’avvocato Marco Romagnoli, a margine dell’udienza con rito abbreviato, parlando coi giornalisti ha fatto riferimento a specifiche chat che i carabinieri utilizzavano «per andare a caccia di marocchini nei boschi». A processo ci sono due sottufficiali dell’Arma accusati uno di aver sparato con un fucile da caccia «portato illegalmente in luogo pubblico» e di aver sparato con due cartucce di gomma di per sé «non letali», una delle quali invece ha colpito a morte il giovane alla schiena; l’altro militare è accusato di favoreggiamento personale nel tentativo di coprire il collega. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Varese, pusher ucciso nei boschi: «I carabinieri si portavano fucili da caccia da casa». La chat «Caccia al marocchino»

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