Tiene in casa per 30 anni due fucili da caccia mai dichiarati | 60enne arrestato a Sala Baganza

I carabinieri di Sala Baganza hanno arrestato un uomo di 60 anni residente in provincia, accusato di aver mantenuto in casa per circa 30 anni due fucili da caccia mai dichiarati. L’operazione è avvenuta nei giorni scorsi, nell’ambito di controlli sul possesso di armi. L’uomo è stato condotto in caserma e ora si trova in stato di fermo.

Nei giorni scorsi, i carabinieri della Stazione di Sala Baganza hanno arrestato un 60enne italiano residente in provincia. I militari hanno trovato l'uomo in possesso di due fucili da caccia per i quali risultava privo di qualsiasi titolo autorizzativo, ritenendolo il presunto responsabile di.🔗 Leggi su Parmatoday.it FBI vs. America's Most Dangerous Underground: Omega 7, FALN & The Mob Notizie correlate Tiene 12 kg di droga, fucili e mitragliatori nel sottotetto a Torino: 49enne arrestato dalla polizia (video)Un 49enne di Torino, nel sottoscala di casa sua in zona Regio Parco, teneva droga in quantità e un arsenale di armi. Badante evade oltre 240mila euro in due anni: dall’anziana datrice di lavoro donazioni e polizza vita mai dichiaratiPiacenza, 12 febbraio 2026 – Ha evaso circa 240mila euro tra redditi non dichiarati e donazioni non assoggettate ad imposte. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Tiene in casa per 30 anni due fucili da caccia mai dichiarati: 60enne arrestato a Sala Baganza. Tiene per trent'anni in casa due fucili senza permessi: arrestato 60enneNei giorni scorsi i carabinieri di Sala Baganza hanno arrestato un 60enne italiano, residente in provincia, trovato in possesso di due fucili da caccia privi di qualsiasi permesso. L'uomo è ritenuto i ... gazzettadiparma.it Sala Baganza, la trappola dei mi piace le brucia oltre 9.500 euro. Incastrati un 60enne e una 32enneL’indagine dei Carabinieri di Sala Baganza ha permesso di ricostruire il raggiro e denunciare alla Procura di Parma un 60enne e una 32enne italiani, entrambi residenti fuori regione, ritenuti presunti ... gazzettadiparma.it