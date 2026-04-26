Si introducono in casa di un uomo poi fuggono con quattro fucili da caccia

Nelle ultime ore, alcuni ladri sono penetrati in un’abitazione nel comune di Giurdignano, portando via quattro fucili da caccia. L’episodio si è verificato all’interno di una casa in cui il proprietario conservava legalmente le armi, riposte in un luogo sicuro. Dopo aver commesso il furto, i malviventi sono fuggiti con il bottino. Sul posto sono intervenuti gli agenti per le indagini.

GIURDIGNANO – Ladri si introducono in un’abitazione di Giurdignano e rubano fucili da caccia. È accaduto nelle scorse ore, all’interno della casa di un uomo che deteneva legalmente il materiale, custodito in un luogo sicuro. Dopo essersi introdotti nell’appartamento, i malviventi hanno “ripulito”.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Tiene in casa per 30 anni due fucili da caccia mai dichiarati: 60enne arrestato a Sala BaganzaNei giorni scorsi, i carabinieri della Stazione di Sala Baganza hanno arrestato un 60enne italiano residente in provincia. Roma est: fuggono all'alt e speronano altri veicoli, poi fuggono a piediLa polizia ha inseguito una Opel Insigne con a bordo presumibilmente tre persone. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Forum Casa 2026; Una casa di 170mq al settimo piano di un edificio dell'800 è un'abitazione di luce e di pietra; Milano Design Week 2026, la Casa di Marmo in un giardino segreto; Una casa che si adatta nel tempo: Zalf ridisegna il suo flagship store a Milano. Si introducono in casa di un uomo, poi fuggono con quattro fucili da cacciaL’episodio si è verificato in un’abitazione di Giurdignano, approfittando dell’assenza del proprietario. Una volta scoperto l’accaduto, la vittima ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. Ind ... lecceprima.it Giovane nomade si introduce in casa per rubare Scoperta e messa in fuga dalla proprietariaSono le 16. In un’abitazione di via Jesi sembra tutto tranquillo. La padrona di casa, una 57enne di origine ucraina, è sola nel suo appartamento, impegnata in faccende domestiche. A un certo punto ... ilrestodelcarlino.it Secondo Francesco Seghezzi (Fondazione Adapt) i chatbot e gli algoritmi predittivi introducono una nuova forma di linguaggio, permettono di fare cose che prima non erano possibili e sono accessibili a tutti - facebook.com facebook SACE Components, Teakdecking Systems e MarineCork introducono un nuovo approccio nel settore nautico #Sostenibilità #Nautica #Innovazione #MarineIndustry #MarineCork #TeakDecking #Yachting #Design x.com