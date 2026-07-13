Vannacci ha capito subito come funziona la politica di oggi | fare cogl*onate paga

Un generale ha dichiarato che le azioni sbagliate nella politica attuale portano benefici. Ha ammesso di avere simpatia per un periodo storico italiano degli ultimi vent'anni. La sua affermazione ha attirato attenzione e sollevato reazioni nel mondo pubblico e mediatico. La dichiarazione è stata fatta in un contesto pubblico, senza ulteriori dettagli su eventuali conseguenze legali o politiche.

di Nicolò Rossit Che il generale avesse delle perturbanti simpatie per un particolare ventennio della nostra storia italiana lo sappiamo tutti e non lo si scopre ora. Detto ciò, è piuttosto normale che le nuotate e le corse a piedi e in bici da Minculpop di qualche giorno fa a Sanremo destino un minimo di nausea, se non addirittura i brividi, a chiunque abbia un minimo di conoscenza storica. È comunque importante specificare che Vannacci non fa queste scenate perché sia intimamente fascista. O meglio, lo è ma non è questo il motivo per cui le fa, che è invece il semplice fatto che egli abbia capito molto presto come funziona la politica di oggi e, in particolare, la comunicazione politica contemporanea. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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La Lega non è perfetta, ma è concreta. Vannacci le spara grosse tanto non ha nulla da perdere. Capisco la rabbia e la delusione di una parte dell’elettorato, ma bisogna fare un esame di realtà. Per fare le leggi servono le maggioranze e in alcuni casi quelle x.com