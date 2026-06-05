Oggi la politica climatica è sovrapposta e conflittuale | così non funziona

Da ilfattoquotidiano.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi la politica climatica si scontra tra diversi settori e interessi, creando sovrapposizioni e conflitti. La proposta è di adottare un approccio più coordinato e preventivo, con una gestione integrata del rischio ambientale. Si suggerisce di unificare le strategie e le azioni per affrontare le sfide climatiche, puntando sulla prevenzione e sulla collaborazione tra le diverse amministrazioni e istituzioni coinvolte.

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La gestione integrata del rischio ha che fare con il fatto che ci sia una capacità da parte di tutte le istituzioni preposte alla salvaguardia del territorio, su scala nazionale, regionale, locale, di mettere a sistema un insieme di tecniche e tecnologie, oltre che di politiche, che in qualche modo riescano a convergere verso l’obiettivo della prevenzione. Rispetto al disastro ambientale, infatti, non serve solo una macchina organizzativa e amministrativa che, come nel caso dell’Emilia Romagna, sia in grado di arrivare immediatamente a portare soccorso; ma occorre anche mettere in piedi un sistema di “early warning”, allarme preventivo, anche grazie alla tecnologie e alla gestione integrata dei dati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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