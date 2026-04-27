Sabato sera alle 20.15, l’ex presidente statunitense è entrato nella sala da ballo di un hotel di Washington per partecipare a una cena di gala con i giornalisti della Casa Bianca. Durante l’evento, sono stati esplosi alcuni colpi d’arma da fuoco. Secondo fonti, la first lady avrebbe capito subito il pericolo e si sarebbe messa in salvo. Non ci sono state segnalazioni di feriti o altre conseguenze immediate.

Sono le 20.15 di sabato sera quando Donald Trump entra nella sala da ballo dell'hotel Hilton di Washington per la cena di gala con i corrispondenti dalla Casa Bianca. Duemilacinquecento gli invitati. L'aperitivo è appena servito quando si sentono colpi di arma da fuoco. "Pensavo fosse caduto un vassoio", rivelerà più tardi Trump. "Melania aveva già capito. Mi ha detto 'È un brutto rumore'. Lei è sempre attenta alla sicurezza". I sorrisi si trasformano in shock e paura. Il presidente si getta a terra e gli ospiti si riparano sotto i tavoli. Nella hall dell'albergo Cole Tomas Allen, insegnante trentunenne che arriva dalla California, ha saltato la barriera della security e, armato di pistola, fucile e coltelli, cerca di fare irruzione nel salone dove c'è il presidente degli Stati Uniti.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Spari alla cena di Trump con i corrispondenti. "Melania ha capito subito il pericolo"

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