Vance e Rubio duello mediorientale per la successione a Trump L’impasse in Libano

Vance e Rubio si sfidano per la leadership repubblicana, con il focus sulla successione a Trump. La crisi in Libano e le altre tensioni mediorientali sono diventate temi centrali nel dibattito interno al partito. Se Trump non decide di candidarsi di nuovo, la corsa si concentra tra questi due candidati. La situazione resta incerta, mentre si apre la possibilità che l’attuale presidente possa optare per una terza candidatura, complicando ulteriormente lo scenario politico statunitense.

Le principali crisi mediorientali sono entrate definitivamente nella competizione interna al Partito Repubblicano sulla successione a Donald Trump, sempre che l’attuale Presidente non decida di aggiungere un’ulteriore tensione ai già fragili assetti istituzionali statunitensidecidendo di candidarsi alle elezioni presidenziali per la terza volta. Il Vicepresidente J.D. Vance si è in qualche modo intestato l’MoU USA-Iran firmato qualche settimana fa che ha introdotto una fragile tregua nel Golfo Persico, anche se lo stesso non fa mistero su quella che sarebbe l’effettiva intenzione di Washington in merito a tale Memorandum: beneficiare di una pausa di 60 giorni per calmierare le tensioni energetiche e rimpinguare gli stock di armamenti per poi riprendere eventualmente le ostilità. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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