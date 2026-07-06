Perché JD Vance è il favorito per la successione a Trump per ora

J.D. Vance è considerato il favorito per la successione a Trump grazie a un nuovo libro di successo, alla partecipazione in un accordo di pace provvisorio con l’Iran e a una campagna mediatica intensa. Inoltre, i sondaggi lo vedono in costante crescita. Questi fattori contribuiscono alla sua posizione di rilievo nel panorama politico attuale.

Ha pubblicato un altro libro di successo, ha contribuito a mediare un accordo di pace provvisorio con l’Iran, ha intrapreso un’intensa campagna mediatica ed è in costante ascesa nei sondaggi. Cosa ancor più importante, sembra aver ormai fatto definitivamente colpo su Donald Trump, che nel 2024 lo aveva pescato come vice per la sua corsa alla Casa Bianca e che nel 2028 potrebbe tirargli la volata. L’estate sembra aver consacrato J.D. Vance come indiscusso erede politico di The Donald, qualora dovesse candidarsi alle primarie repubblicane e dunque alle prossime Presidenziali. Con buona pace di Marco Rubio, dato in vantaggio fino a pochi mesi fa. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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COMMUNION How JD Vance's faith clashes with the Trump admin's policies

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