Trump | Vance e Rubio sono una coppia imbattibile per il 2028

Trump ha criticato il senatore Vance, accusandolo di essere troppo distaccato sulla questione Iran. Ha inoltre affermato che Vance e Rubio costituiscono una coppia imbattibile per la corsa presidenziale del 2028. Non sono stati forniti dettagli su chi tra i due possa ricoprire il ruolo di presidente in quella tornata elettorale. Le dichiarazioni sono state rilasciate durante un evento pubblico senza ulteriori specifiche sui candidati.

Perché Trump ha accusato Vance di essere troppo distaccato sull'Iran? Chi tra Vance e Rubio ricoprirà il ruolo di presidente nel 2028? Come può questo binomio prevenire una guerra di successione repubblicana? Quali divergenze sulla politica estera rischiano di rompere l'alleanza??? In Breve Tensioni su Vance riguardano la gestione diplomatica della guerra in Iran Trump non definisce gerarchie tra Vance e Rubio per il 2028 L'alleanza mira a prevenire guerre di succes . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Trump calls Vance-Rubio dream ticket

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