Tour zampata di Van der Poel nella tappa 9 Rimpianto Ganna ordine d' arrivo e classifica generale

Notizia in breve

Nella tappa 9 del Tour de France, un attacco deciso di Van der Poel ha portato alla sua vittoria. Ganna, invece, ha terminato la tappa con un certo rammarico, restando lontano dal podio. L'ordine d’arrivo ha visto il corridore olandese al primo posto, seguito da altri atleti. La classifica generale ha subito variazioni, con alcuni favoriti che hanno guadagnato posizioni, mentre altri hanno perso terreno. La temperatura ha raggiunto livelli elevati, influenzando la corsa.