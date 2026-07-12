Tour zampata di Van der Poel nella tappa 9 Rimpianto Ganna ordine d' arrivo e classifica generale
Nella tappa 9 del Tour de France, un attacco deciso di Van der Poel ha portato alla sua vittoria. Ganna, invece, ha terminato la tappa con un certo rammarico, restando lontano dal podio. L'ordine d’arrivo ha visto il corridore olandese al primo posto, seguito da altri atleti. La classifica generale ha subito variazioni, con alcuni favoriti che hanno guadagnato posizioni, mentre altri hanno perso terreno. La temperatura ha raggiunto livelli elevati, influenzando la corsa.
Ussel (Francia), 12 luglio 2026 - La tanto temuta 'canicule' si fa sentire e il Tour de France 2026 è chiamato a correre ai ripari: ne fanno le spese i primi 30 km del disegno originale della tappa 9, tagliati dall'organizzazione proprio per provare a ridurre i rischi per la salute dei corridori, che possono inoltre beneficiare di un tempo massimo del 2% in più. Si tratta di un evento storico per la Grande Boucle, che oggi presenta una frazione a formato ridotto che, che con i suoi continui saliscendi, resta allettante per gli uomini da Classiche: un invito a nozze per Mathieu Van Der Poel, finora un fantasma che si riscatta con gli... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Victor Valverde x JR Torres - El Mayor de Los Ranas (Letra)
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Giro di Svizzera 2026, tappa 4: Pogacar batte Van Der Poel per 34 centesimi. La classificaTappa 4 del Giro di Svizzera 2026 si è conclusa con una vittoria di Pogacar, che ha battuto Van Der Poel di 34 centesimi di secondo.
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