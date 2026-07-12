tour colpo di mathieu van der poel a ussel ganna vince la volata del gruppo pogacar in giallo

Notizia in breve

Nella nona tappa del Tour de France, a Ussel, Mathieu Van der Poel ha vinto in una fuga che ha coinvolto Johannessen, Pidcock e Baudin. Filippo Ganna ha concluso con la vittoria nella volata del gruppo. Tadej Pogacar si è mantenuto in maglia gialla. La tappa ha visto Van der Poel prevalere sul traguardo, mentre Ganna ha anticipato gli altri nel finale. Pogacar ha conservato la leadership generale.