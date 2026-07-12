Tour colpo di Mathieu Van der Poel a Ussel Ganna vince la volata del gruppo Pogacar in giallo
Nella nona tappa del Tour de France, a Ussel, Mathieu Van der Poel ha vinto in una fuga che ha coinvolto Johannessen, Pidcock e Baudin. Filippo Ganna ha concluso con la vittoria nella volata del gruppo. Tadej Pogacar si è mantenuto in maglia gialla. La tappa ha visto Van der Poel prevalere sul traguardo, mentre Ganna ha anticipato gli altri nel finale. Pogacar ha conservato la leadership generale.
Un grande vincitore nella nona tappa del Tour de France, a Ussel: Mathieu Van der Poel ha sfruttato al meglio una fuga per mettere la sua ruota davanti a quella dei compagni di azione Johannessen, Pidcock e Baudin. Il gruppo maglia gialla arriva a 6”, con Filippo Ganna in testa e con tanti rimpianti: la sua Netcompany ha lavorato a fondo per ricucire sulla fuga, senza riuscirci per il grandissimo lavoro di Van der Poel. Per l’olandese è il terzo successo in carriera al Tour de France. Pogacar non ha sprecato una pedalata e ha chiuso comodamente nel gruppo dei migliori. Tappa caldissima, accorciata di 30 km per le ondate di calore sulla Corrèze. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Tour de France 2026 - Mathieu van der Poel at the finish of stage 1 and his team time trial
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